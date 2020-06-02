بعد تحرير قوات الجيش الأصابعة .. النعاس لحكومة الوفاق : هل هي حرب أم لعب عيال؟ النعاس : كان يجب على قوات الوفاق استغلال مدينة الأصابعى لرصد تحركات قوات الجيش المتواجد بالمناطق المحيطة بها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق وكيل وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ السابقة، محمد النعاس، على تحرير قوات الجيش الوطني لمدينة الأصابعة.

وتساءل في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الهدف من سيطرة ما وصفها بـ”قوات بركان الغضب”، من السيطرة على مدينة الأصابعة منذ أيام.

وتابع “هل كان الهدف هو السيطرة عليها بصورة استعراضية ثم تركها لمصيرها، أم السيطرة عليها وتأمينها وتزويدها بالأسلحة والمعدات المناسبة، وتحويلها إلى نقطة عسكرية أمامية متقدمة؟”.

ولفت إلى أنه كان يجب استغلال مدينة الأصابعة، لرصد تحركات قوات الجيش المتواجد في مزدة والشويرف وترهونة وبنى وليد، لتوفير الحماية للقوات المتواجدة في غريان التي ضحينا بعشرات الرجال من أجل استعادتها من قوات الجيش الوطني .

وفي ختام حديثه، أوضح أن السؤال موجه لما تُسمى بغرفة عمليات المنطقة الغربية، التي يفترض أنها من يدير المعارك في المنطقة الغربية، مختتمًا: “هل هي حرب أم لعب عيال؟”.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني حررت، أمس الاثنين، مدينة الأصابعة من قبضة مليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين.