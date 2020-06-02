بعد القبض عليه.. محادثة لمرتزق سوري تكشف تورط كارة في استقبال المرتزقة السوريين

بعد القبض عليه.. محادثة لمرتزق سوري تكشف تورط كارة في استقبال المرتزقة السوريين مرتزق سوري يؤكد لزميله أن "كارة" هو من يدفع الرواتب لهم وفي موعدها المحدد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رصدت مصادر مُطلعة، محادثة للمرتزق السوري، الذي وجه رسائل تهديد إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر هاتفه الذي تمت مصادرته عقب القبض عليه.

وبينت المحادثة، بين المرتزق السوري، ومرتزق آخر، يدعى الملازم أول فائز، تورط المدعو عبد الرؤوف كارة، قائد ميليشيا ماتسمي الردع، في استقبال المرتزقة السوريين.

وحسب المحادثة، يسأل المرتزق السوري، الطرف الآخر، عن دفع الرواتب من قبل ما وصفهم بجماعة “الحج كارة”، ليطمئنه الأخير بأن كل الأمور تسير في موعدها المحدد، وأنه بالإمكان إيصال الرواتب لأهله في مدينة إنطاكية.

وكان المرتزق السوري، هدد الشعبين الليبي والسوري بالخلاص منهما وزعزعة الاستقرار والأمن لدى البلدين، كما توجه برسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توعده فيها بالملاحقة وتحرير ‫مصر عقب تحرير ليبيا.

ووجه المرتزق السوري، في تسجيل مرئي عثر عليه في هاتفه بعد القبض عليه – واطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – أثناء تواجده بأحد محاور القتال حول العاصمة طرابلس بين صفوف مليشيات حكومة الوفاق، التحية إلى الرئيس التركي، رجب أردوغان، مؤكدا أن الذخيرة متوفرة بكثرة وإنهم سيكملونها في صدور من أسماهم بـ “الحفاترة”.

وقال وهو شاهرا سلاحه بين كميات كبيرة من الذخيرة، “السلام عليكم من وحوش سوريا من قلب ليبيا، تحية مني إلى ثائر معروف قائد لواء سمرقند، وتحية مني للقائد أردوغان هذه ذخيرة أردوغان نرميها كلها في الحفاتره”.

وهدد المرتزق المصريين ورئيسهم عبد الفتاح السيسي، قائلا “إن شاء الله نخلص من الحفاترة ونجيك يا سيسي، ونحرر مصر منك يا سيسي بعون الله هنحرر ليبيا، ونجيك يا سيسي وما النصر إلا من عند الله”.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين، الذين يقاتلون بجانب قوات حكومة الوفاق، جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية.

وقال المرصد في تقرير له، إن عدد القتلى بلغ 311 عنصرًا بينهم 18 طفل دون سن الـ18، مُشيرًا إلى أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.