الجيش يرصد وصول سفينة تحمل دبابات قادمة من تركيا إلى مصراتة أواخر مايو المسماري: نوع الدبابات (M60) وقد وصلت لمصراتة في رحلة مريبة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة تحمل “دبابات M60” وصلت إلى مصراتة في الـ 28 من مايو الماضي.

وأفاد المسماري، أن السفينة مملوكة لشركة تركية مملوكة للحكومة التركية باسم (CIRKIN) وقد غادرت من اسطنبول إلى ليبيا خلال يومي” 20 و21 مايو” وصلت ميناء مصراتة في ” 28 مايو” عند الساعة ” 10:55″ صباحاً. وأضاف المسماري، “المريب أن تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها”.

وذكر المسماري، أن “بعد وصول السفينة بيوم قام مغردين على موقع تويتر بشكر تركيا على ارسال “دبابات M60″ ونشروا صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل آلية عسكرية تبدو دبابة”.

وأضاف، “كما توجه بالشكر مغردون إلى قطر على إرسالها “دبابات M60” وقال المرصد انه بالفعل كانت باخرة C17 قطرية قد تكون أيضاً نقلت الشحنة من “دبابات M60″، كما تم رصد باخرة إيطالية بالقرب من السفينة بمسافة 10NM ولم تعترضها والسفينة ليست مشاركة في عملية إيريني الأوربية”.