لودريان يبحث مع السراج وقف الأعمال العدائية بليبيا وتفعيل مخرجات برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، على ضرورة وقف الأعمال العدائية في ليبيا.

وتطرق الطرفان خلال المباحثات الهاتفية التي جرت اليوم الأحد، إلى ضرورة العمل من أجل وقف الأعمال العدائية سريعًا وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في بداية العام الجاري حول دعم المسار السياسي والاقتصادي والعسكري.

وناقش الطرفان، ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.