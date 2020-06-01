لافروف يطالب من غوتيريس بضرورة تعيين مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على ضرورة اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الإثنين، بأن لافروف وغوتيريس أجريا اليوم اتصالا هاتفيا بحثا خلاله عددا من القضايا بينها تطورات الأزمة الليبية.

وأكد الجانب الروسي، بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم، “أولوية حل مسألة إدارة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر للأوضاع في هذه البلاد”.

وكان المبعوث الأممي الخاص السابق إلى ليبيا غسان سلامة، قد طالب في الثاني من مارس الماضي، من الأمين العام إعفاءه من مهامه كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا، وذلك بسبب أن “حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة هذه الوتيرة من الإجهاد”، وفق قوله.