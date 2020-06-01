طائرة حربية تركية في مهمة استطلاع فوق المتوسط بين مصراتة ومالطا لليوم الثاني على التوالي

طائرة حربية تركية في مهمة استطلاع فوق المتوسط بين مصراتة ومالطا لليوم الثاني على التوالي تدخلات تركيا في ليبيا متواصلة

أخبار ليبيا24

تواصل تركيا تدخلاتها المتتالية في ليبيا لدعم مجموعات حكومة الوفاق المسلحة حيث تسعى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز نفوذها في البلاد التي يحارب الجيش الوطني الليبي لتحريرها من هيمنة المجموعات المسلحة والعناصر الإرهابية المتطرفة.

ومنذ يوم الأحد تواصل طائرة تابعة لسلاح الجو التركي خرق الأجواء البحرية الليبية منفذة طلعات مكثفة فوق المنطقة البحرية الممتدة من مصراتة إلى مالطا.

وكشف، موقع الرادار الايطالي المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية، اليوم الإثنين، إقلاع طائرة تركية عسكرية من نوع بوينغ E-7T من مدينة قونيا التركية ووصولها إلى الأجواء الغربية الليبية للقيام بمهمة مراقبة بين مالطا ومصراتة، وذلك بعد المهمة التي قامت بها في نفس المنطقة يوم الأحد.

وأفاد الموقع، أن الطائرة وصلت إلى المنطقة المحددة عند حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، مؤكدًا أن المهمة مازالت جارية.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أدروغان مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في إسطنبول أواخر السنة الماضية على اتفاق يتيح لأنقرة اختراق أجواء ليبيا ومياهها الإقليمية دون إذن.

وحذر الجيش الوطني، من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض المتوسط بسبب محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.

ولتحقيق أطماعها في ليبيا تقوم تركيا بدعم مجموعات الوفاق المسلحة ومدّها بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات العسكرية والمرتزقة السوريين وغيرهم لقتال الجيش الوطني.