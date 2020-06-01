الولايات المتحدة تخصص 6.5 مليون دولار إضافية لحكومة الوفاق لدعم الاستجابة لفيروس كورونا واشنطن تقول إنها قدمت أكثر من 12 مليون دولار لحكومة الوفاق منذ تفشي كورونا

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الإثنين إن الحكومة الأمريكية خصصت مبلغًا إضافيًا لحكومة الوفاق قدره 6.5 مليون دولار لدعم استجابة ليبيا لفيروس الكورونا.

وأفادت السفارة، أن ذلك يأتي من خلال مساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، وتطوير خطط إدارة الطوارئ، وتدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة.

وقالت، إن هذا المبلغ سيمكن من توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس كورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة.

وأشارت السفارة إلى مواصلة الحكومة الأمريكية بدعم استجابة ليبيا لفيروس كورونا، حيث وصل مجموع المساعدات الملتزمة بها منذ بداية تفشي الفيروس إلى ما يتخطى الـ 12 مليون دولار.