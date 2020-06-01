المرتزق السوري “أبوعلي” يلقى حتفه في عين زارة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة

المرتزق السوري “أبوعلي” يلقى حتفه في عين زارة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن المرتزق السوري فرزات علي الفيزو الملقب بـ”أبوعلي” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور عين زارة طرابلس مساء السبت.

وأضاف المصدر أبو علي أن من مواليد 1993 ومن سكان محافظة إدلب شارك في أحداث ثورة سوريا 2011 ومنها التحق بـ”لواء فرقة الحمزة” وتعرف “الحمزات” والتي تأسست في سوريا أبريل 2016 والمواليه لتركيا.

وأوضح المصدر أن المرتزق السوري أبوعلي يعتبر عنصرا بارزا وهاما ومن النخبة لدى مليشيا “لواء فرقة الحمزة” .

وأشار المصدر إلى أن أبو علي سافر إلى ليبيا في مارس 2020 لأجل الاقتتال ضد القوات المسلحة العربية الليبية مقابل 2000 دولار ووصولا إلى محاور طرابلس عن طريق مطار مصراتة.

قولفت المصدر إلى أنه قبل قدوم المرتزق أبوعلي إلى ليبيا كان يقاتل في شمال شرق سوريا وأصيب لأكثر من مرة ومهامه القتالية سائق ورامي أيضا عربة BNB و عربة مجنزرة تركية الصنع ” ACV-15″.