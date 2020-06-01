السراج يوقف جميع الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا

القرار استثنى السفارات والقنصليات التي صدرت لها موافقة مسبقة من المجلس الرئاسي

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خاطبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق جميع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بتوقف جميع الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا، بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج.

وأشارت الوزارة في خطابها، إلى عدم ترتيب أي التزامات مالية في هذا الشأن اعتبارا من تاريخ الواحد والثلاثين من مايو الماضي، باستثناء السفارات والقنصليات التي صدرت لها موافقة مسبقة من المجلس الرئاسي، وباشرت فعليا في حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا دون غيرهم.

ويعاني الليبيون العالقون في الخارج، ظروفًا صعبة بعدة دول، لاسيما في تركيا وتونس وإيطاليا ومصر، وأطلقوا نداءات واستغاثات متكررة إلى حكومة الوفاق غير الشرعية، لسرعة العمل إلى عودتهم، في ظل تفشي وباء كورونا في هذه الدول ما يهدد حياتهم ويعرض أطفالهم وشيوخهم لخطر الوفاة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 156 حالة؛ منها 52 حالة شفاء، و5 وفيات.

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