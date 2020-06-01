ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ليبيا إلى 156 حالة بعد تسجيل 26 إصابة اليوم

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ليبيا إلى 156 حالة بعد تسجيل 26 إصابة اليوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وذلك بعد فحص 475 عينة.

وأوضح المركز في بيان له، أنه تسلم اليوم عدد 475 عينة من طرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة، وأظهرت نتائج العينات 449 حالة سالبة، من ضمنها تماثل حالتين مصابتين بالفيروس للشفاء.

وأكد المركز، تسجيل 17 إصابة جديدة في مدينة سبها منها 14 حالة تعود لمخالطين وثلاث حالات جديدة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سبها إلى 64 حالة.

وأشار المركز، إلى تسجيل ثمان حالات موجبة عائدة من السفر من السعودية، وجرى عزلهم في إحدى المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل (PCR)، إضافة إلى تسجيل إصابة أخرى لمخالط عائد من تركيا في 8 مايو.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 156 حالة، وقد تماثلت 52 حالة منها للشفاء بينما لازالت 99 حالة نشطة، وتسجيل وفاة خمس حالات.