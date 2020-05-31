نادي الأخضر يخصص قيمة مالية لقطاع كرة الطائرة
أخبار ليبيا24
ناقش مجلس إدارة نادي الأخضر أمس السبت عديد المواضيع خلال اجتماعه الشهري الذي عقد بمقر النادي في مدينة البيضاء.
وقرر نادي الأخضر تخصيص قيمة مالية شهرية لقطاع الناشئين لكرة الطائرة، وعرض مجلس الإدارة برنامج عمل النادي خلال النصف الأول من العام 2020م.
كما ناقش مجلس إدارة النادي إعادة تشكيل مجلس إدارة لشركة الأخضر القابضة.
هذا وعرض خلال الاجتماع الإمكانيات التي تحتاجها القطاعات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى دراسة الخطة المستقبلية للنادي.