نادي الأخضر يخصص قيمة مالية لقطاع كرة الطائرة

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ناقش مجلس إدارة نادي الأخضر أمس السبت عديد المواضيع خلال اجتماعه الشهري الذي عقد بمقر النادي في مدينة البيضاء.

وقرر نادي الأخضر تخصيص قيمة مالية شهرية لقطاع الناشئين لكرة الطائرة، وعرض مجلس الإدارة برنامج عمل النادي خلال النصف الأول من العام 2020م.