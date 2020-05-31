لرفع درجة الاستعداد .. الحكومة الليبية ترسل الشحنة الثانية من المستلزمات الطبية لسبها الثني يدعو لاختيار عدد من المتطوعين للالتحاق بمراكز الحجر الطبي في الجنوب لسد العجز

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصلت لمدينة سبها صباح اليوم الأحد لفرع جهاز الإمداد الطبي بالمدينة شحنة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية مقدمة من الحكومة الليبية لرفع درجة الاستعداد في قطاع الصحة بالجنوب في مواجهة جائحة كورونا.

وجاءت الشحنة الثانية هذه بناء على التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب بتسيير قوافل إمداد على وجه السرعة، لنقل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمدينة سبها من خلال جهاز الإمداد الطبي بالحكومة.

ودعا الثني جنود الجيش الأبيض من الأطباء والأطباء المساعدين وأعضاء هيئة التمريض والعاملين بالقطاع الصحي اختيار عدد من المتطوعين للالتحاق بمراكز الحجر الطبي في الجنوب لسد العجز الحاصل هناك خصوصا بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأكد على كافة أهل الجنوب الحبيب بضرورة التقيد بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددًا على ضرورة التدابير التي اتخذتها الجهات الأمنية ومن بينها الالتزام بحظر التجول والتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات اللازمة.