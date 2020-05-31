كاف يقدم مساعدات ماليه للاتحادات الافريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مساعدات مالية للاتحادات الإفريقية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح كاف في بيان له، إن لجنة الطوارئ وافقت على توزيع المنح المالية لـ 54 دولة، لدعم اتحادات كرة القدم المتأثرة بالوباء”.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن إجمالي ما سيتم توزيعه مبلغ 10.8 مليون دولار، لتخفيف الأعباء التي تكبدتها الاتحادات من جراء انتشار الفيروس .

وكشف البيان، أن كاف يراقب عن كثب تطورات فيروس كورونا، ويعمل مع السلطات ذات الصلة لإعلان أي تطورات لاستئناف المسابقات في الوقت المناسب .