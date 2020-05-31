عودة الليبيين العالقين بالسعودية عن طريق مطار مصراتة
مطار مصراتة استقبل خلال الفترة الأخيرة رحلات للعالقين خارج ليبيا
أخبار ليبيا 24 – خبر
وصلت إلى مطار مصراتة الدولي، رحلة الخطوط الليبية قادمة من مطار جدة، على متنها مواطنين ليبين كانوا عالقين في السعودية .
وأشار مطار مصراتة في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إلى إجراء تحاليل لجميع الركاب، منوها إلى أن تجهيز مكان للحجر الصحي لجميع الركاب حتى ظهور نتائج التحاليل بعد 24 ساعة .
واستقبل مطار مصراتة خلال الفترة الأخيرة رحلات للعالقين خارج ليبيا .
وتتضمن إجراءات العودة الى ليبيا خضوع العائدين للحجر 14 يومًا في البلدان القادمين منها، إضافة إلى إجراء تحليلات تثبت خلوهم من فيروس كورونا .