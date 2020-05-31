طبي سبها: نجاح عملية ولادة لسيدة مخالطة لمصابين كورونا

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أعلن مركز سبها الطبي عن إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة مخالطة ومشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا .

وكشف المركز أنه بعد ورود بلاغ من قبل فريق الرصد والتقصي أن هناك حالة مخالطة لحالة مصابة ومشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا ، وأنها في حالة وضع وتحتاج لعملية ولادة.

وأضاف المركز ان الإدارة قامت بشكل عاجل وفي وقت قياسي لايتعدى الساعتين بتجهيز غرفة ولادة متكاملة بقسم الإسعاف والطوارئ (الخارجي)، لتوليد الحالة .