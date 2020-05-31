طبي سبها: نجاح عملية ولادة لسيدة مخالطة لمصابين كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن مركز سبها الطبي عن إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة مخالطة ومشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا .
وكشف المركز أنه بعد ورود بلاغ من قبل فريق الرصد والتقصي أن هناك حالة مخالطة لحالة مصابة ومشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا ، وأنها في حالة وضع وتحتاج لعملية ولادة.
وأضاف المركز ان الإدارة قامت بشكل عاجل وفي وقت قياسي لايتعدى الساعتين بتجهيز غرفة ولادة متكاملة بقسم الإسعاف والطوارئ (الخارجي)، لتوليد الحالة .
وأشار مركز سبها الطبي إلى أن طاقم أطباء قسم النساء والولادة قام باستلام الحالة وتمت عملية الولادة بنجاح والمولود بوضع جيد.
وختم المركز أنه بعد ساعة من الولادة ظهرت نتيجة تحليل العينة الخاصة بالحالة وأكدت النتيجة أن الحالة سالبة وليست مصابة بفيروس كورونا .