صولة يكشف عن مستقبله الكروي مع شبيبة القيروان

صولة يكشف عن مستقبله الكروي مع شبيبة القيروان صولة : أحلم بتمثيل المنتخب الليبي لأنه شرف لكل لاعب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح اللاعب الليبي يحيى صولة، لاعب شبيبة القيروان، أنَّ عقده مع الفريق التونسي، ينتهى هذا الموسم.

صولة أشار في تصريحات لأحدي القنوات الليبية لم أتلق حتى الآن أي عروض، لكن إذا تلقيت عروضًا خارج تونس، فسأدرس العروض وإن كانت جيدة لن أمانع” .

وتابع أواصل تدريباتى منذ أشهر حسب توصيات الطاقم الفني لشبيبة القيروان، الذي يتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر .

وعن المنتخب الليبي قال “أحلم بتمثيل المنتخب الليبي؛ لأنه شرف لكل لاعب تمثيل بلاده”.