الشاطر: الطامعين للسيطرة على السلطة أشد خطرا من التدخلات الخارجية الشاطر يتهم السراج بسعيه المستمر بتقاسم السيطرة على ليبيا مع حفتر

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هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، مسؤولي حكومة الوفاق الذين يسعون لتولي المناصب عبر إرضاء دولة أوروبية على حساب ليبيا وشعبها.

الشاطر اعتبر ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التدخلات الخارجية رغم خطورتها إلا أنها أقل خطورة من سعي هؤلاء الطامعين للسيطرة على السلطة في ليبيا على حساب شعبها، قائلا “أحيانا أشعر أن التدخلات الخارجية مقدور عليها برفضها والامتناع عن تنفيذها”.

وأضاف “ما يقلقني العناصر الليبية التي تتزاحم على كراسي السلطة التنفيذية بأي ثمن مع أدائهم السيئ”، متابعا الفوضى القائمة حاليا يرونها تربة خصبة لأطماعهم في الحكم، الخطر يأتينا من الداخل.. وربنا يستر، حسب وصفه .

ويتهم الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بسعيه المستمر إلى السيطرة على حكم ليبيا بمفرده، أو تقاسم السلطة مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر من خلال رهانه على استمرار الحوار.

وأكد الشاطر، في تغريدة سابقة، أن السراج لا يريد أن يخسر داعمي خليفة حفتر حتى لا يستثنيه المجتمع الدولي من”الطبخة” التي تعد لليبيا.