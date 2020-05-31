السيسي يؤكد لـ “ماكرون” أهمية وضع حد لحجم التدخلات الخارجية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع نظيره المصري، في هذا الصدد في ضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.

وحسب البيان، أكد السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وبيّن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.