السلاح الجوي بالقوات المسلحة يستهدف تمركزات قوات الوفاق في محيط بوقرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، استهداف عدة تمركزات لمجموعات قوات حكومة الوفاق في محيط منطقة بوقرين من قبل مقاتلات السلاح الجوي.

وقالت الشعبة، إن مقاتلات السلاح الجوي شنت سلسلة من الضربات الجوية بدأت من صباح اليوم السبت واستهدفت من خلالها عدداً من تمركزات مجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تُركياً في محيط منطقة بوقرين.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى استهداف مواقعاً خصصتها هذه المجموعات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في مناطق وادي زمزم والقداحية ومزارع النهر والقداحية والهيشة.

وكانت القوات المُسلحة الليبية قد تصدت لهجوم لقوات حكومة الوفاق اليوم السبت، في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار، وكبدتهم عدداً من القتلى والجرحى، إضافة إلى أسر عدد من المرتزقة وغنم آليات عسكرية وذخائر.