أحداث متسارعة في محاور طرابلس..إصابة قادة ميدانيين وسحب جثث مرتزقة سوريين

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع اليوم الأحد أن آمر مليشيا “محمد العبه” القيادي سيف النصر دليق الصويعي والتابع لقوات الوفاق أصيب اليوم إصابة بليغة خلال الاشتباكات ضد القوات المسلحة في محاور العاصمة.

وأضاف المصدر أن المليشياوي دليق برتبة نقيب وهو من سكان مدينة الزاوية تعرض لإصابة بالغة نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور الرملة.

وأوضح المصدر أن المواجهات لاتزال مستمرة واشتداها في محوري الرملة وكوبري المطار، مؤكدًا أن القوات المسلحة العربية الليبية ثابتة.

وأكد مصدر آخر، أن اثنين آخرين من القادة الميدانيين من مليشيات الزاوية يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق أصيبوا خلال الاشتباكات وهم عرفات دريد، ومعاذ اشكال.

وبين المصدر أن القوات المسلحة المتمثلة في الكتيبة 126 التابعة للواء 106 تتحفظ على 8 جثث للمرتزقة السوريين تم القضاء عليهم في مـحور الرملـة، مؤكدًا تدمير أكثر من 4 آليات مصفحة تابعة للقادة الميدانيين في كمين محكم. ⁦

وفي وقت سابق اليوم، ذكر المصدر أن قوات الوفاق تقوم بالقصف العشوائي بصواريخ “غراد” على منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد المصدر أن قصف بن غشير بصواريخ “غراد” جاء تغـطية لخسارتهم للقادة الميدانيين من مليشيات الزاوية الذين قتلوا خلال المواجهات التي تشهدها محاور الرملة وطريق المطار.

ولفت المصدر إلى أن عدد من قيادات في مليشيات الزاوية قتل اليوم أثناء الاشتباكات ضد القوات المسلحة أبرزهم المدعو حمدي حليلة الكرغلي.

وأشار المصدر إلى أنه قتل أيضًا خلال الاشتباكات المليشياوي ربيع جمـوم، والمليشاوي المليشياوي عادل راشـد وهم أيضًا من مدينة الزاوية.