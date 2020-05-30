كونتي للسراج: استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال هاتفي اليوم السبت مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر كونتي خلال الاتصال، عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.

وأكد كونتي، على ضرورة العودة إلى المسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، مشددا على ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي.

وقال كونتي، إن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأيادي خارجية، مشيدا بما أبدته حكومة الوفاق من رغبة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وأكد على أهمية الإسراع بتعيين مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عملية “إيريني” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن العملية غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد كامل، في حين جدد السراج موقف حكومة الوفاق بضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا لتكون فعالة.

من جانبه، قال السراج: “إن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق الوطني فور دحر العدوان، وأن تدفق الأسلحة على الطرف المعتدي لم يتوقف بل ازدادت وتيرته مؤخرا، وأن استمرار الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة شجعه على مواصلة العدوان”.

من جهة أخرى، تناول الطرفين ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات التنسيق حيالها بين الجهات المعنية في البلدين، وفي هذا الإطار طالب رئيس المجلس الرئاسي بتقديم دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال في إنقاذ المهاجرين.

كما تبادل الطرفان التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بينهما، مرحبين بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، وعلى أهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وفي ختام الاتصال وجه فائز السراج الدعوة لرئيس وزراء الإيطالي لزيارة ليبيا، وفي المقابل وجه جوزيبي كونتي الدعوة للسراج من أجل زيارة إيطاليا، واتفقا على تحديد مواعيد لتبادل الزيارات في وقت لاحق.