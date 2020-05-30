قاتل في سوريا وبنغازي…مقتل الإرهابي “عدنان أبو شهيوة” في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن الإرهابي المدعو عدنان سعدون أبوشهيوة الشهير “سكرتير”، قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في معارك طرابلس.

وأضاف أن أبوشهيوة من مواليد ديسبمر 1992 ومن سكان منطقة قصر بن غشير – طرابلس شارك في احداث فبراير 2011 وكان حينها من ضمن ما يعرف كتيبة “ثوار طرابلس”.

وأكد المصدر أن الإرهابي سافر إلى سوريا خلال العام 2012 عن طريق مطار معيتيقة ومنها إلى تركيا ليلتحق بما عرف “لواء الأمة” والذي تأسس بسوريا في أبريل 2012 تحت إمرة المدعو المهدي الحاراتي وبدعم من جماعة تنظيم الإخوان المسلمين.

وأفاد المصدر أن أبو شهيوة شارك بعد رجوعه إلى ليبيا في عمليه فجر ليبيا الانقلابية خلال العام 2014 وأصيب خلالها ونقل إلى تركيا لتلقي العلاج .

وأشار إلى أنه في أواخر العام 2015 التحق بمتطرفي مجلس شورى ثوار بنغازي وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور بنغازي إلى أن أصيب وخرج إلى العلاج من ليبيا عن طريق مصراتة إلى تركيا في العام 2016.

وأفاد المصدر أن هناك معلومات تشير لمشاركته في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار وسجن معيتيقة في يناير 2018 بحكم تبعيته ومناصرته لمجالس الشورى في درنة و بنغازي و أجدابيا.

وذكر المصدر أن الإرهابي أبوشهيوة كان خلال تواجده في مدينة بنغازي للمشاركة ضد القوات المسلحة كان مرافقا للقيادي المتطرف السابق وسام بن حميد.

وأوضح المصدر أنه ألقي القبض على الإرهابي أبو شهيوة من قبل مليشيا “قوة الردع الخاصة” أثناء تواجده في طرابلس خلال العام 2018، وأخلي سبيله في اغسطس 2019 ومنها التحق بصفوف قوات الوفاق ضمن مليشيا “ثوار طرابلس” وتحديدا في محور عين زارة.

وأكد المصدر أنه أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور عين زارة 28 مايو 2020 .