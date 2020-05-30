في رسالة للجميع.. وزير الصحة: توقفوا عن نشر بيانات وأسماء المصابين بفيروس كورونا

في رسالة للجميع.. وزير الصحة: توقفوا عن نشر بيانات وأسماء المصابين بفيروس كورونا عقوب يدعو وسائل الإعلام كافة للالتزام بالبيانات الصادرة عن الجهات المعنية بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور سعد عقوب، رسالة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بالكف عن نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ودعا الوزير، إلى ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا، وعدم الانسياق وراء أي أخبار أو بيانات غير رسمية، أو نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وشدد عقوب، على ضرورة عدم ذكر أسماء المصابين أو أي تفاصيل بشأنهم، وذلك طبقا لقانون المسؤولية الطبية وحماية حق المريض التي تمنع إفشاء أسرار متلقي الخدمة، وتؤكد على ضرورة عدم ذكر أسماء المرضى أو أي تفاصيل بشأنهم.

وأكد وزير الصحة، أنه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، بما يحقق العناية اللازمة للمريض والالتزام بالتشريعات المعمول بها.