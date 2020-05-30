شركة الكهرباء تباشر صيانة محولات بمحطة الهضبة

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أخبار ليبيا24

باشرت فرق الصيانة في إدارتي التركيبات العامة والنقل الغربية في الإدارة العامة لنقل الطاقة بشركة الكهرباء بإجراء أعمال الصيانة والكشف على المحولات التي تعرضت لأضرار في محطة الهضبة طرابلس.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الأضرار لحقت بالمحولات إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة المشروع وعددها “5” محولات، منها “3” محولات جهد 30/220 سعة 100ميغا ومحولين جهد 11/30 سعة 20 ميغا.

وتابعت الشركة أنه بعد الكشف على المحولات المتضررة تبين وجود أعطاب في عدد 4 منها نتيجة إصابة المبردات بطلق ناري.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الفنيين تمكنوا من صيانة محولين ، وجاري العمل على صيانة باقي المحولات.

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