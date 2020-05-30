تسجيل إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا في المنطقة الجنوبية

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن 13 حالة المصابة تعود لمخالطين من المنطقة الجنوبية، منها 11 حالة مخالطة في مدينة سبها، وحالتان من منطقة المحروقة في مدينة الشاطئ.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 118 حالة، وقد تماثلت 41 حالة منها للشفاء بينما لازالت 72 حالة نشطة، وتسجيل وفاة خمس حالات.

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