بعثة الاتحاد الأوروبي تدين مقتل 30 مهاجرًا غير شرعي في مزدة

بعثة الاتحاد الأوروبي تدين مقتل 30 مهاجرًا غير شرعي في مزدة الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في تقديم مرتكبي مجزرة المهاجرين بمزدة للعدالة

أخبار ليبيا24

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء بالاتحاد مقتل ثلاثين مهاجراً وإصابة آخرين معظمهم من مواطني بنغلاديش، في 27 مايو في مزدة.

وأعلنت البعثة، في بيان، ترحيبها بتعليمات السلطات المحلية بفتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة، مشيرة إلى أنها تتوقع تقديم الجناة إلى العدالة.

وقدّمت البعثة تعازينا لأسر الضحايا وأعربت عن أملها في الشفاء العاجل للجرحى، مشيرة إلى أنا ستظل ملتزمة بمواصلة دعمها للسلطات في تعزيز قدراتها في مجال سيادة القانون للسماح لها بمواجهة الشبكات الإجرامية.

وقالت، “إن مثل تلك المسؤولة عن هذه الجريمة وزيادة مساعدتنا للمجتمعات الليبية المتضررة من الاتجار وتهريب المهاجرين”.

كما أعربت البعثة عن قلقها إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية بسبب العمليات القتالية، مؤكدة أن ليبيا تحتاج إلى حل سياسي سلمي لإنهاء المعاناة والخسائر في الأرواح.