الخدمات الصحية سبها: حالات كورونا في المدينة “مستقرة صحيًا” وفضلت الحجر المنزلي

أخبار ليبيا24

كشف مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل خضرى أن كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة فضلت الحجر المنزلي بسبب حالتهم الصحية المستقرة ولا تتطلب لعناية طبية فائقة.

وقال خضرى المتواجد بمركز العزل الصحى في تصريحات على صفحة بلدية سبها إن عدد كبير من العناصر الطبية والطبية المساعدة من شباب مدينة سبها متواجدين حاليا في مركز العزل الصحى بالسكن الطلابى ( البركولى ).

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية سبها أن مقر العزل مجهز بشكل جيد، مشيدًا بمن أسماهم “الجيش الأبيض” الذي يواجه حاليا صراع قوي لأجل البقاء حسب وصفه.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن الجمعة، تسجيل إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن 13 حالة المصابة تعود لمخالطين من المنطقة الجنوبية، منها 11 حالة مخالطة في مدينة سبها، وحالتان من منطقة المحروقة في مدينة الشاطئ.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 118 حالة، وقد تماثلت 41 حالة منها للشفاء بينما لازالت 72 حالة نشطة، وتسجيل وفاة خمس حالات.