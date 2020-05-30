الخارجية الأمريكية تؤكد مصادرة مالطا لمبلغ 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ”المزيفة”

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مصادرة حكومة جمهورية مالطا في 26 مايو الجاري، لمبلغ يقدر بنحو 1.1 مليار دولار من العملة الليبية “المزيفة” كانت قد طبعتها روسيا لصالح كيان موازٍ غير شرعي في ليبيا.

وأشادت الولايات المتحدة، بإعلان الحكومة المالطية عن مصادرتها 1.1 مليار دولار من العملة الليبية “المزيفة” التي طبعتها شركة مساهمة (غوزناك) المملوكة للدولة روسية، وأمر بها كيان موازي غير شرعي، بحسب الخارجية.

وجددت الخارجية الأمريكية في بيان لها صدر ليلة أمس الجمعة، تأكيدها أن المصرف المركزي الليبي ومقره في طرابلس هو البنك المركزي الوحيد في ليبيا.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن تدفق العملة الليبية المزورة والمطبوعة باللغة الروسية في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية، وفق نص البيان.

وأكدت الوزارة، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة غير المشروعة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ولا تتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دوليًا.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا، على حد قولها.