الأهلي طرابلس يتوج ببطولة الشطرنج عبر الإنترنت
أخبار ليبيا24
توج شطرنجو الأهلي طرابلس بلقبي بطولة ليبيا الأولى والثانية للشطرنج عبر الإنترنت بمشاركة العديد من الأندية والأبطال المعروفين والمصنفين دولياً.
وحسم الأهلي طرابلس المركز الأول وكأس البطولة لمصلحته بعد تنافس قوي مع منافسه نادي الهلال بينما جاء نادي النصر ثالثاً.
وجمع أبناء الأهلي طرابلس بهذه البطولة 87 نقطة مقابل 80 للهلال و50 للنصر، وكان شطرنجيو الأهلي طرابلس قد حققوا التتويج بالبطولة الاولى بعد أن جمعوا 142 نقطة مقابل 107 نقاط لمنافسه الاتحاد.
وضم فريق الأهلي طرابلس يوسف الزنتوتي حسن الصابري، حسين الصابري ، هاشم النعمي ، عبدالرحيم سهل ، نزار شلاكة.
يذكر أن عدة أندية شاركت بالبطولتين من مختلف أنحاء ليبيا ومن بينها أندية الاتحاد والهلال والنصر و المروج ورفيق والسواحل والنجم الساحلي.