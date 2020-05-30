الأهلي طرابلس يتوج ببطولة الشطرنج عبر الإنترنت

أخبار ليبيا24

توج شطرنجو الأهلي طرابلس بلقبي بطولة ليبيا الأولى والثانية للشطرنج عبر الإنترنت بمشاركة العديد من الأندية والأبطال المعروفين والمصنفين دولياً.

وحسم الأهلي طرابلس المركز الأول وكأس البطولة لمصلحته بعد تنافس قوي مع منافسه نادي الهلال بينما جاء نادي النصر ثالثاً.