الأهلي طرابلس يتوج ببطولة الشطرنج عبر الإنترنت

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أخبار ليبيا24

توج شطرنجو الأهلي طرابلس بلقبي بطولة ليبيا الأولى والثانية للشطرنج عبر الإنترنت بمشاركة العديد من الأندية والأبطال المعروفين والمصنفين دولياً.

وحسم الأهلي طرابلس المركز الأول وكأس البطولة لمصلحته بعد تنافس قوي مع منافسه نادي الهلال بينما جاء نادي النصر ثالثاً.

وجمع أبناء الأهلي طرابلس بهذه البطولة 87 نقطة مقابل 80 للهلال و50 للنصر، وكان شطرنجيو الأهلي طرابلس قد حققوا التتويج بالبطولة الاولى بعد أن جمعوا 142 نقطة مقابل 107 نقاط لمنافسه الاتحاد.

وضم فريق الأهلي طرابلس يوسف الزنتوتي حسن الصابري، حسين الصابري ، هاشم النعمي ، عبدالرحيم سهل ، نزار شلاكة.

يذكر أن عدة أندية شاركت بالبطولتين من مختلف أنحاء ليبيا ومن بينها أندية الاتحاد والهلال والنصر و المروج ورفيق والسواحل والنجم الساحلي.

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