إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة في بني وليد

الجيش الليبي يواصل إسقاط الطائرات التركية المسيرة

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أخبار ليبيا24

أسقطت منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي اليوم السبت ثلاث طائرات تركية مسيرة حاولت شن غارات على وحدات الجيش في بني وليد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “إن منصات الدفاع الجوي باستهداف طائرة تركية مُسيّرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وتمكنت من إسقاطها بالقرب من مدينة بني وليد”.

وأضافت، “تم استهداف طائرتان مُسيرتان حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما تواليا”.

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