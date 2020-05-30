أعلنت عنها الخارجية الأمريكية..الحبري يوضح حقيقة شحنة الأموال المصادرة من مالطا

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أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري اليوم السبت أن الأموال المصادرة من قبل مالطا والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية هي شحنة سابقة وليست جديدة.

وأضاف محافظ المركزي أنه تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية والتي عندما عجزت على مواجهة الحقائق القانونية، قامت بمصادرة تلك النقود.

ولفت الحبري إلى أن عدم إعادة هذه الأموال المصادرة إلى روسيا أمر سيتم مواجهته بالقانون.

وكشف الحبري أنه سيتم يوم غدٍ الأحد إصدار بيان من المصرف المركزي في مدينة البيضاء بخصوص هذه القضية

وكانت السلطات المالطية قد صادرت في نوفمبر من العام الماضي أموالًا ليبية تعادل قيمتها “1.1 مليار دولار” التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية كانت في طريقها إلى المصرف المركزي بالبيضاء.