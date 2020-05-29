مكافحة كورونا الكفرة تتفق على اتخاذ إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس

أخبار ليبيا24

اتفقت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في الكفرة مع أعضاء المجلس التسييري في البلدية على اتخاذ جملة من الإجراءات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وناقشت اللجنة الرئيسية برئاسة العقيد خالد حيار وأعضاء المجلس التسييري بالبلدية ووكيل ديوان البلدية مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا عقب تزايد حالات الإصابة في الجنوب الليبي.

وتم خلال الاجتماع دراسة مخاطر انتقال الفيروس من المدن الشمالية لدولة السودان المحاذية لمدينة الكفرة، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها وفقا للمستجدات.

واتفقت المجتمعون على التنسيق مع كتيبة سبل السلام لحماية وتأمين السد الترابي المحيط بالكفرة وقيام المجلس التسييري بإغلاق الفتحات التي يستغلها المهربون في الدخول إلى المدينة والخروج منها.