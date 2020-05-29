صحة الوفاق تعلن عن وصول أجهزة مطورة للكشف عن “كورونا” إلى مصراتة

صحة الوفاق تعلن عن وصول أجهزة مطورة للكشف عن “كورونا” إلى مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الخميس عن وصول أربع أجهزة ‏”جينكسبيرت” المطوّرة حديثًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد،

وأشارت الوزارة إلى وصول ألفي اختبار Corona virus Full automated PCR test ومشغلات وملحقات أجهزة تنفس صناعي ضمن شحنة عتاد طبي وقائي.

وأوضحت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن العتاد الطبي وصل أمس الأربعاء من مطار «سخيبول-أمستردام» في هولندا إلى مطار مصراته الدولي.