رئيس اللجنة الاستشارية طبرق يطالب بإغلاق منافذ المدينة بعد ظهور كورونا في الجنوب

رئيس اللجنة الاستشارية طبرق يطالب بإغلاق منافذ المدينة بعد ظهور كورونا في الجنوب

أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق فرج الجالي اليوم الخميس بإغلاق منافذ المدينة بعد ظهور كورونا في الجنوب.

وخاطب الجالي رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا العميد ميلود جواد بضرورة تطبيق حضر المدن وإغلاق كافة مداخل مدينة طبرق ومخارجها ومنافذها البرية والبحرية والجوية.

وشدد ئيس اللجنة الاستشارية الطبية على ضرورة منع دخول جميع أنواع الخضروات والفواكه والتمور الواردة من مناطق الجنوب الغربي الليبي.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي يمثل من خطورة ومخاوف من تفشي المرض وانتقاله إلى غيرها من المناطق.