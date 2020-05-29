دفعة من العائدين من السفر تنهي الحجر الصحي في المرج

دفعة من العائدين من السفر تنهي الحجر الصحي في المرج

أخبار ليبيا24

أنهت مساء أمس الخميس المجموعة السادسة من المواطنين العائدين من الخارج و الخاضعين للحجر الصحي في مدينة المرج مدة الحجر.

وأوضحت مديرية أمن المرج في بيان لها أن المجموعة ضمت 15 شخصا عائدين من تونس ومصر، وأنهوا فترة الحجر وهي 14 يوما.