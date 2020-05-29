دفعة من العائدين من السفر تنهي الحجر الصحي في المرج
أخبار ليبيا24
أنهت مساء أمس الخميس المجموعة السادسة من المواطنين العائدين من الخارج و الخاضعين للحجر الصحي في مدينة المرج مدة الحجر.
وأوضحت مديرية أمن المرج في بيان لها أن المجموعة ضمت 15 شخصا عائدين من تونس ومصر، وأنهوا فترة الحجر وهي 14 يوما.
وأجريت للمجموعة الفحوصات الطبية اللازمة بإشراف اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا وأثبتت الفحوصات خلوهم من فيروس كورونا.
وأشرف على خروج المجموعة مدير عام مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكري والغدد الصم أكرم الكيلاني، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بالمرج، وبحضور أعضاء لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.