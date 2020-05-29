خلال لقائه عقيلة صالح بالقبة.. وفد قبيلة العواقير يجدد دعمه لمجلس النواب وللجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس مجلس النواب عقيله صالح، اليوم الخميس، وفدا من قبيلة العواقير بمدينة القبة، لمناقشة آخر المستجدات السياسية الراهنة في ليبيا.

وأكد وفد قبيلة العواقير، دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة عقيله صالح وللجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفه بالقاسم حفتر، بحسب ما أفاد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

وجدد وفد القبيلة خلال اللقاء، رفضهم للتدخل التركي السافر في الشأن الليبي واعتداءها على دولة ليبيا، وفق ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.