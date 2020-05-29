بلدي سبها يحذر كل من يخالف حظر التجول

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أخبار ليبيا24

حذر عميد المجلس البلدى سبها الشاوش عبدالسلام غربال أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لإجراءات حظر التجول في المدينة.

ودعا  غربال كل مواطني المدينة للالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية بعد إصابة عدد من الأشخاص في المدينة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد عميد بلدية سبها على خطورة الفيروس قائلا :”نحن لا نهول الأمر ولكن الحقيقة أن الموضوع خطير وعلى الجميع تحمل المسؤولية”.

وعن الحالة الوبائية قال غربال :”نحن حتى الآن لا نعرف مدى انتشار الوباء فقد اكتشفنا حالات فقط”.

يشار إلى أن مدينة سبها سجلت خلال اليومين الماضيين إصابة عدد 25 حالة بفيروس كورونا المستجد.

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