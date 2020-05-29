السفير الأمريكي في ليبيا يدين عملية القتل “المأساوية” لثلاثين مهاجرًا في مزدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دان سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، عملية القتل المأساوية لعدد 30 مهاجرًا في مدينة مزدة جنوب غرب ليبيا وإصابة عدد آخر، على خلفية وفاة أحد تجار البشر حسب ما أفادت به التقارير.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة، أن معظم الضحايا كانوا من بنغلاديش، مشيرة إلى تواصل السفير نورلاند مع السفير البنغلاديشي الشيخ إسكندر علي، للتعبير عن تعازيه الخالصة.

وقال نورلاند: إن “هذا المثال المروّع للإفلات من العقاب يجعل المجتمع الدولي يركّز اهتمامه على العوامل الملحة التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم بحثًا عن حياة أفضل في مكان آخر، والمعاناة وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على أيدي المتاجرين بالبشر”.

وشدد السفير الأمريكي، على ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الخميس، مقتل 30 وإصابة 11 في عملية انتقامية بمنطقة مزدة نفذت ضد مهاجرين غير شرعيين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة جاءت كرد فعل انتقامي على مقتل المواطن (ي م ع ب ا)، مواليد 1990 ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.