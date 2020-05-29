الرئاسي يغلق الحدود الإدارية لسبها ويفرض فيها حظرا كاملا لسبعة أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، غلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ومنع التنقل من وإلى المدينة وحظر التجول داخلها حظرا كاملا لمدة 7 أيام اعتبارا من، اليوم الخميس، لمواجهة خطر جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنت القرار، على الأحكام المقررة بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 بالقرار رقم (215) لسنة 2020 وهي الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وأمر المجلس، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية، وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد سجل 105 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا من بينها 25 حالة في سبها، وقد تماثلت 41 حالة منها للشفاء بينما لازالت 59 حالة نشطة، وسجلت 5 وفيات.