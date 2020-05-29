الجراري: وصول باخرة من مصر محملة بمواد غذائية وتنظيف إلى ميناء طبرق
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الباخرة “سيرانو” رست أمس الأربعاء على رصيف ميناء طبرق قادمة من ميناء دمياط وعلى متنها عدد من الحاويات المحملة بمواد غذائية ومواد تنظيف.
وأضاف الجراري أن فتح الخط البحري مابين ميناء دمياط ومينائي طبرق وبنغازي ساهم في توفير أغلبية السلع الغذائية ومواد التنظيف خاصة بعد إغلاق المنفذ البري بسبب جائحة كورونا.
وأوضح رئيس الغرفة أن هذا الخط البحري أصبح هو الشريان الرئيسي المغذي للمنطقة الشرقية حيث تستغرق الرحلة مابين ميناء دمياط المصري وميناء طبرق البحري حوالي 30 ساعة فقط.
وأشار الجراري إلى أن المنفذ البري اقتصر على دخول الشاحنات المصرية وتفريغها في شاحنات ليبية ليدفع التاجر الليبي تكلفة النقل مرتين وبذلك تزداد أسعار البضائع على المستهلك الليبي.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية أن الخط البحري يحافظ على سلامة السلع ونقلها وتفريغها بسهولة ويسر.
ولفت الجراري إلى عدم وجود مصانع محلية حالياً لإنتاج السلع بسبب إغلاق المطارات والموانئ في أغلب دول العالم والدولة الليبية تعجز عن إيجاد حلول جذرية لغلاء الأسعار.