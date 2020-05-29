الجراري: وصول باخرة من مصر محملة بمواد غذائية وتنظيف إلى ميناء طبرق

الجراري: وصول باخرة من مصر محملة بمواد غذائية وتنظيف إلى ميناء طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الباخرة “سيرانو” رست أمس الأربعاء على رصيف ميناء طبرق قادمة من ميناء دمياط وعلى متنها عدد من الحاويات المحملة بمواد غذائية ومواد تنظيف.

وأضاف الجراري أن فتح الخط البحري مابين ميناء دمياط ومينائي طبرق وبنغازي ساهم في توفير أغلبية السلع الغذائية ومواد التنظيف خاصة بعد إغلاق المنفذ البري بسبب جائحة كورونا.