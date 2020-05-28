19 قتيل من قوات الوفاق خلال المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس

19 قتيل من قوات الوفاق خلال المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الخميس أن 19 قتيلًا من قوات الوفاق سقطوا اليوم خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في المعارك التي تشهدها محاور العاصمة طرابلس.

واعتبر المصدر أن هذه القائمة، هي قائمة أولية لقتلى قوات الوفاق الذين قتلوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة منذ صباح الخميس.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة تمكنت من سحب عدد آخر من الجثث والبالغ عددها “9” وتركت في ميدان المعركة، ناهيك عن قتلى المرتزقة السوريين.

ولفت المصدر إلى أنه بهذه القائمة على أقل التقديرات فإن عدد قتلى قوات الوفاق والمرتزقة السوريين مجتمعا خلال هذا الأسبوع تجاوز ( 150 ) قتيل .