وزارة التعليم بالحكومة الليبية تقرر تمديد تعليق الدراسة إلى منتصف يونيو القادم تمديد تعليق الدراسة جاء بعد تسجيل حالات مرتفعة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية اليوم الخميس تمديد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين بجميع المراحل التعليمية في المدارس العامة والخاصة، بعد أن كان من المقرر استئنافها نهاية شهر مايو الجاري.

أتى ذلك بعد إعلان تسجيل حالات جديدة مرتفعة بفيروس كورونا في ليبيا لأول مرة خلال يوم واحد.

ومددت الوزارة تعليق الدراسة إلى يوم 14 يونيو2020، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية لتفادي تفشي وباء كورونا المستجد، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد منها 17 إصابة في مدينة سبها.