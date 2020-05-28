مكافحة الأمراض يعلن عن (6) حالات جديدة مصابة بـ”كورونا” في سبها

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس أن عدد نتائج عينات (6) حالات للاشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت موجبة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان استثنائي له أن العينات الموجبة لحالات مخالطة للحالات المكتشفة أخيرًا في مدينة سبها.

وأشار المركز إلى أنه المختبرا لمرجعي استلم (115) عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (97) عينة، مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (18) عينة.