مركز مكافحة الأمراض يطالب المواطنين بسبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك نظرا للتطور الوضع الوبائي في المدينة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن الإرشادات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ودعا المركز، المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة مدينتهم حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، مطالبا إياهم بالتواصل على رقم الطوارئ المجاني (195) لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأكد المركز، أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة سبها جنوب ليبيا.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 99 إصابة تماثلت 40 حالة منها للشفاء بينما لازالت 55 حالة نشطة، في حين سجلت 4 وفيات.