قتلى بالعشرات في صفوف مرتزقة أردوغان بطرابلس وأنباء عن مقتل قيادي بارز بـ”لواء سلطان سليمان شاه”

قوات الوفاق ومرتزقة تركيا تتكبد خسائر كبيرة في محور كازيرما جنوبي طرابلس

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أخبار ليبيا24

كشف الجيش الليبي عن سقوط عشرات القتلى في صفوف عناصر قوات الوفاق والمرتزقة السوريين والأتراك خلال المواجهات المستمرة في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأعلن مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، تكبد قوات الوفاق لخسائر كبيرة في محور الرملة وطريق الغاز قبل توقفها.

وقال الخرطوش، إن قوات الجيش الوطني الليبي كبّدت قوات الوفاق خسائر خلال الاشتباكات التي دارت في محور الرملة، إضافة إلى غنم آليات كانت بحوزتها.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر مطلعة مقتل قيادي بارز من المرتزقة السوريين في ليبيا، أثناء الاشتباكات مع الجيش الليبي بمحور الكازيرما جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر، إن المرتزق ويدعى “أبوالكنج الجاسم” قتل يوم الأربعاء، أثناء الاشتباكات في محور كازيرما، مشيرة إلى أنه من مواليد أبريل 1973 بمحافظة حمص السورية وهو قيادي ميداني بارز لدى ما يعرف بـ”لواء سلطان سليمان شاه” التابع لتركيا.

وأضافت أن الجاسم جاء إلى ليبيا في ديسمبر 2019 للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي.

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