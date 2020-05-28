غات تقفل حدودها الإدارية وتفرض حظر تجول جزئي داخلها لمنع تفشي كورونا

غات-العنوان

قررت اللجنة الفرعية لمكافحة وباء كورونا المستجد ببلدية غات قفل الحدود الإدارية للبلدية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم الأربعاء الثالث من شهر يونيو القادم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لكبح جائحة كورونا.

واستثنى قرار اللجنة، من حالة الإقفال الحالات المرضية التي تستدعي نلقها للعلاج خارج المنطقة وسيارات شحن البضائع بعد حصولها على الإذن.

كما قررت فرض حظر التجول على كافة الأفراد المتواجدين داخل البلدية ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا باستثناء الأفراد المخولين بتنفيذ الحظر ومن تخوله اللجنة الفرعية، كما قررت قفل جميع المنتزهات والمطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التجمعات وكذلك يستمر إقفال المساجد طيلة سريان القرار.