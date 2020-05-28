عقب اكتشاف إصابات كورونا..مكافحة الأمراض يهيب بأهالي سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية

أخبار ليبيا24

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون المقيمون في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة نظرا لتطور الوضع الوبائي في المدينة واكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وشدد المركز الوطني على ضرورة حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأكد أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

يشار إلى أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا بلغ 105 حالات، والحالات النشطة 59، والمتعافين 41، والوفيات 5 حالات، لافتا إلى أن إجمالي العينات التي تم فحصها بالمختبر المرجعي للمركز الوطني بطرابلس 4851.