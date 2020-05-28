ظهور أول حالة مصابة بكورونا في صبراتة الحالة دخلت لمستشفى العزل بصبراته وهو يتلقى العلاج وحالته الصحية جيدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت اللجنة الطبية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية صبراتة تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلدية .

وقالت البلدية في بيان لها أنه تم يوم الأمس أخذ 11 عينه من عائدين من تركيا وإرسالها للمختبر المرجعي وأظهرت النتائج أن 10 حالات سالبة وواحدة موجبة .

وبحسب البيان فأن الحالة دخلت لمستشفى العزل بصبراته وهو يتلقى العلاج وحالته الصحية جيدة .

وأشارت اللجنة إلى أن الحالة أصيبت بفيروس كورونا في تركيا وتلقى العلاج ودخل للعزل الصحي لفترة 14 يوم هناك وأظهرت التحاليل التي أجريت له شفائه ويمتلك شهادة صحية من تركيا تفيد ذلك .

وطالبت اللجنة المواطنين في صبراتة بالتزام الحجر الصحي والخطوات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المدينة .