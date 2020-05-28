شركة رأس لانوف تمنع موظفيها المتواجدين بالجنوب من العودة للعمل

قرار الشركة يأتي عقب إعلان الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالات جديدة لكورونا بالجنوب

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أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

منعت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز ، موظفيها القاطنين في المنطقة الجنوبية من العودة والالتحاق بعملهم داخل الشركة إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر فيسبوك، بأنها لن تسمح للموظفين المتواجدين في الجنوب بالالتحاق بموقعهم منذ تاريخ أمس الأربعاء الموافق للسابع عشر من مايو، دون ذكر تفاصيل حول الأسباب التي تقف وراء القرار.

ويرجح أن قرار الشركة يأتي مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 17 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مدينة سبها، من بين 20 حالة اكتشفت الأربعاء في البلاد.

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