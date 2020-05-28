سحب 65 عينة في سبها لمخالطين للحالات المؤكدة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا في سبها اليوم الخميس أن فريق الرصد والاستجابة السريعة سحب اليوم الخميس عدد 65 عينة لأشخاص مخالطين للحالات المؤكدة التي تم تسجيلها في الأيام الماضية.

وأضافت الغرفة في بيان لها أن العينات شملت أشخاص من أحياء مختلفة في مدينة سبها وهي أحياء الجديد و حي الفاتح و سكره و حجارة.

وأكدت الغرفة المركزية أن فريق الرصد والتقصي يسير وفق خطة وآلية موضوعة قابلة للتحديث حسب متغيرات الوضع الوبائي اليومي داخل المدينة.

وشددت االغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا في سبها على المواطنين بضرورة الالتزام بالحجر الصحي واتباع تعليمات الوقاية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس، بينها 17 حالة إيجابية مخالطة لحالتين سجلتا في مدينة سبها.